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12 октября 2026, 15:44

На Буковине пограничник спрятал мужчину в нише для запасного колеса

12 октября 2026, 15:44
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Фото: Прокуратура Украины
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На Буковине будут судить 38-летнего пограничника, обвиняемого в получении взятки и содействии незаконной переправке военнообязанной в Молдову

Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона, передает RegioNews.

По материалам следствия, мужчина из Одесской области нашел в TikTok видео о незаконном пересечении границы с помощью посредников. Он связался с автором ролика, после чего получил ссылку на Telegram-профиль, где стал договариваться о выезде за границу.

За незаконный выезд в Молдову с мужчины требовали 5,5 тысяч долларов. Он согласился и прибыл в Черновцы.

Следствие установило, что лицо, материалы по которому рассматривают в отдельном уголовном производстве, предложило пограничнику 400 долларов за содействие в проезде через блокпосты Государственной пограничной службы и территориальных центров комплектования, а также дальнейшему незаконному пересечению государственной границы. Пограничник согласился с предложением.

30 марта 2026 около 17:30 он забрал мужчину в оговоренном месте в Черновицком районе и повез автомобилем в другой населенный пункт.

Подъезжая к пограничному блокпоста, водитель свернул в лесополосу и приказал пассажиру спрятаться в нише для запасного колеса в багажнике. После этого автомобиль прошел проверку и продолжил движение в направлении границы с Молдовой.

Однако по дороге автомобиль остановили сотрудники оперативно-розыскного подразделения Госпогранслужбы, разоблачившие противоправную деятельность.

Пограничнику инкриминируют получение неправомерной выгоды по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса и содействие незаконной переправке лиц через государственную границу по ч. 2 ст. 332 УК Украины.

По информации прокуратуры, обвиняемый признает свою вину. В то же время, он продолжил службу в боевом подразделении на восточном направлении. Обвинительный акт был направлен в суд.

Напомним, на Прикарпатье разоблачили 23-летнего "бизнесмена". Он решил зарабатывать на ухилянтах. Свои услуги он оценил в 5 тысяч долларов.

Ранее в Сумской области получили подозрения двое адвокатов и двое судей. Оказалось, они занимались схемой с фиктивными решениями по уклонению от мобилизации.

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