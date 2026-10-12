На Буковине пограничник спрятал мужчину в нише для запасного колеса

Фото: Прокуратура Украины

На Буковине будут судить 38-летнего пограничника, обвиняемого в получении взятки и содействии незаконной переправке военнообязанной в Молдову

Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона, передает RegioNews.

По материалам следствия, мужчина из Одесской области нашел в TikTok видео о незаконном пересечении границы с помощью посредников. Он связался с автором ролика, после чего получил ссылку на Telegram-профиль, где стал договариваться о выезде за границу.

За незаконный выезд в Молдову с мужчины требовали 5,5 тысяч долларов. Он согласился и прибыл в Черновцы.

Следствие установило, что лицо, материалы по которому рассматривают в отдельном уголовном производстве, предложило пограничнику 400 долларов за содействие в проезде через блокпосты Государственной пограничной службы и территориальных центров комплектования, а также дальнейшему незаконному пересечению государственной границы. Пограничник согласился с предложением.

30 марта 2026 около 17:30 он забрал мужчину в оговоренном месте в Черновицком районе и повез автомобилем в другой населенный пункт.

Подъезжая к пограничному блокпоста, водитель свернул в лесополосу и приказал пассажиру спрятаться в нише для запасного колеса в багажнике. После этого автомобиль прошел проверку и продолжил движение в направлении границы с Молдовой.

Однако по дороге автомобиль остановили сотрудники оперативно-розыскного подразделения Госпогранслужбы, разоблачившие противоправную деятельность.

Пограничнику инкриминируют получение неправомерной выгоды по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса и содействие незаконной переправке лиц через государственную границу по ч. 2 ст. 332 УК Украины.

По информации прокуратуры, обвиняемый признает свою вину. В то же время, он продолжил службу в боевом подразделении на восточном направлении. Обвинительный акт был направлен в суд.

Напомним, на Прикарпатье разоблачили 23-летнего "бизнесмена". Он решил зарабатывать на ухилянтах. Свои услуги он оценил в 5 тысяч долларов.

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