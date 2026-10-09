На Закарпатті 19-річна дівчина за $6000 переправляла чоловіків до Румунії

Фото: Національна поліція

На Рахівщині правоохоронці викрили канал незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон до Румунії

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Організаторкою схеми, за даними слідства, була 19-річна мешканка селища Солотвино Тячівського району.

Дівчину затримали під час зустрічі з клієнтом одразу після отримання завдатку в розмірі 3000 доларів.

За інформацією поліції, загальна вартість незаконного переправлення становила 6000 доларів. За ці гроші підозрювана поселяла чоловіків в одному з готелів, а потім супроводжувала їх до ділянки кордону, що проходить через річку, для подальшого перетину.

Наразі затриману помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їй повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу – незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Правоохоронці вирішують питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Одещині викрили канал незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України. Правоохоронці затримали організаторів.