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На Прикарпатті керівники ТЦК "мобілізували" 8 чоловіків лише на папері
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06 жовтня 2026, 11:46

На Прикарпатті керівники ТЦК "мобілізували" 8 чоловіків лише на папері

06 жовтня 2026, 11:46
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Фото: Прокуратура України
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На Прикарпатті двом керівникам районного ТЦК та СП повідомили про підозру через внесення недостовірних даних про мобілізацію восьми чоловіків

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону, передає RegioNews.

За даними слідства, 53-річний начальник ТЦК у званні полковника та його 44-річний заступник упродовж 2025-2026 років використовували службові електронні ключі, логіни та паролі, щоб вносити неправдиву інформацію до відповідної інформаційно-комунікаційної системи.

Відомості про вісьмох чоловіків внесли без будь-яких правових чи фактичних підстав. Їх оформили як мобілізованих та зняли з військового обліку.

Водночас, як встановило слідство, ці чоловіки фактично не прибували на військову службу, не були зараховані до військових частин і продовжували цивільне життя.

Посадовцям повідомили про підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 362 КК України – несанкціоновану зміну інформації в автоматизованій системі особою, яка має право доступу до неї, вчинену повторно.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді застави. Їм загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Львівщині викрили колишнього начальника ТЦК. Він вносив до реєстру недостовірні відомості. Виявилось, що посадовець просто використовував дані людей, які вже служать в ЗСУ, повторно.

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