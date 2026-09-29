На Прикарпатті влаштували "прогулянки" ухилянтам через гори

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На Прикарпатті викрили 23-річного "бізнесмена". Він вирішив заробляти на ухилянтах

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

23-річний чоловік організував схему незаконного переправлення через кордон. Свої послуги він оцінив у 5 тисяч доларів.

Як розповіли правоохоронці, чоловік добре знав гірську місцевість і вирішив на цьому заробити. Після зустрічі він і його "клієнт" поїхали до Верховини, щоб забрати з пошти речі та гроші.

"Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Це - організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, вчинені з корисливих мотивів. Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою з правом внесення застави", - розповіли в поліції.

Нагадаємо, раніше у Сумській області отримали підозри двоє адвокатів та двоє суддів. Виявилось, вони займались схемою з фіктивними рішеннями для ухилення від мобілізації.