На Львівщині автомобіль врізався у вантажівку: двоє постраждалих

Фото: поліція

ДТП сталася 17 грудня близько 18:00 між містом Великі Мости та селом Боянець Шептицького району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Відбулося зіткнення автомобіля Audi А4, яким керував 18-річний житель Шептицького району, та вантажівки MAN під керуванням 52-річного львів’янина.

Внаслідок ДТП водій легковика та його пасажир, 18-річний житель Шептицького району, отримали травми. Їх госпіталізували.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, вранці 17 грудня на Львівщині мінівен зіткнувся з мікроавтобусом. У результаті аварії водій мінівена зазнав важких травм і був госпіталізований до реанімації, де згодом помер.