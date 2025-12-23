Потрійна ДТП на Львівщині: один з легковиків перетворився на металобрухт

Фото: поліція

ДТП сталася у понеділок, 22 грудня, близько 08:15 неподалік села Нижні Гаї Дрогобицького району

Про це передає RegioNews із посиланням пресслужбу поліції.

Відбулося зіткнення легковиків Volkswagen Passat, яким керував 29-річний житель Дрогобича, та Renault Clio під керуванням 66-річного мешканця Дрогобича. Після цього Volkswagen Passat у некерованому стані здійснив зіткнення з авто Skoda Octavia.

Внаслідок ДТП водії Renault Clio та Volkswagen Passat отримали травми. Їх доставили до лікарні.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, вночі 21 грудня на Львівщині легковик виїхав з дороги та врізався в дерево. Постраждали 19-річний водій та 17-річний пасажир. Відомо, що водій керував автівкою напідпитку.