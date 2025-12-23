На Тернопільщині водій Audi збив 77-річну жінку

фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Аварія трапилася 22 грудня близько 19:20. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Борщівського відділення поліції. У ході перевірки стало відомо, що житель села Глибочок, керуючи автомобілем Audi 100, допустив наїзд на пішохода.

77-річна жінка на момент автопригоди знаходилася за межами пішохідного переходу.

Водій попередньо тверезий, але у нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. За даним фактом триває слідство.

Нагадаємо, у листопаді на Тернопільщині виявили 170 нетверезих водіїв. Крім того, минулого місяця в регіоні трапилося 259 дорожньо-транспортних пригод.