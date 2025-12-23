13:09  23 грудня
На Тернопільщині водій Audi збив 77-річну жінку
10:45  23 грудня
На Полтавщині на узбіччі дороги знайшли тіло жінки
09:57  23 грудня
На Закарпатті на Свалявському сміттєзвалищі виявили небезпечні медичні відходи
23 грудня 2025, 13:44

На Волині Daewoo влетів у дерево: водій і пасажир травмовані

23 грудня 2025, 13:44
Фото: Національна поліція
Читайте также
Правоохоронці з'ясовують деталі ДТП, що сталася у у селі Личани Луцькому районі, внаслідок якої постраждали водій та пасажир

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, 18-річний водій, житель села Посників Дубенського району, не впорався з керуванням і врізався в дерево. В результаті аварії він отримав тілесні ушкодження.

Пасажир автомобіля, 16-річний житель села Пітушків Млинівського району, також травмувався.

За фактом ДТП слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 20 грудня на Львівщині сталася смертельна ДТП. 34-річна водійка мікроавтобуса Volkswagen T4 збила на пішохідному переході 51-річну жінку, яка загинула на місці.

23 грудня 2025
07 серпня 2025
