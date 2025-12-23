На Волині Daewoo влетів у дерево: водій і пасажир травмовані

Фото: Національна поліція

Правоохоронці з'ясовують деталі ДТП, що сталася у у селі Личани Луцькому районі, внаслідок якої постраждали водій та пасажир

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, 18-річний водій, житель села Посників Дубенського району, не впорався з керуванням і врізався в дерево. В результаті аварії він отримав тілесні ушкодження.

Пасажир автомобіля, 16-річний житель села Пітушків Млинівського району, також травмувався.

За фактом ДТП слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 20 грудня на Львівщині сталася смертельна ДТП. 34-річна водійка мікроавтобуса Volkswagen T4 збила на пішохідному переході 51-річну жінку, яка загинула на місці.