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30 липня 2025, 01:35

Біля Чернівців стався землетрус

30 липня 2025, 01:35
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фото: Google Maps
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У вівторок враннці, 29 липня, на околицях Чернівців стався землетрус магнітудою 2,3 бала за шкалою Ріхтера

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю, передає RegioNews.

Землетрус зафіксували о 05:15 поблизу населених пунктів Волока та Грушівка Чернівецького району на глибині 2 кілометрів.

"За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 27 липня у Полтавській області зафіксували землетрус магнітудою 2,9 бала за шкалою Ріхтера.

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