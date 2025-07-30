Біля Чернівців стався землетрус
У вівторок враннці, 29 липня, на околицях Чернівців стався землетрус магнітудою 2,3 бала за шкалою Ріхтера
Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю, передає RegioNews.
Землетрус зафіксували о 05:15 поблизу населених пунктів Волока та Грушівка Чернівецького району на глибині 2 кілометрів.
"За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 27 липня у Полтавській області зафіксували землетрус магнітудою 2,9 бала за шкалою Ріхтера.
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