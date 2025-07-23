У Чернівцях у водоймі виявили тіло жінки

фото: ДСНС України у Чернівецькій області

У понеділок, 21 липня, у Чернівцях потонула місцева мешканка

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Чернівецькій області, передає RegioNews.

"На одній з водойм міста Чернівці виявлено тіло жінки 1953 року народження", — йдеться в повідомленні.

Рятувальники підняли тіло потопельниці з води та передали його правоохоронцям для подальшого встановлення обставин смерті.