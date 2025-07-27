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27 липня 2025, 18:47

На Полтавщині стався землетрус магнітудою 2,9: що кажуть фахівці

27 липня 2025, 18:47
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Фото: ілюстративне
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У неділю, 27 липня 2025 року, у Полтавській області зафіксували землетрус

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю, передає RegioNews.

Підземні поштовхи сталися о 10:47 за київським часом у районі населеного пункту Старі Санжари, Полтавського району.

Сила землетрусу становила 2,9 бала за шкалою Ріхтера. Епіцентр розташовувався на глибині 7,1 кілометра, з координатами 49,44 пн. широти та 34,41 сх. довготи. Згідно з класифікацією, подібні коливання земної кори належать до категорії "не відчутних" - тобто більшість людей не помічають поштовхів, і вони не несуть загрози.

Епіцентр землетрусу, що був зафіксований біля села Старі Санжари на Полтавщині

Попри те, що землетрус не спричинив руйнувань або паніки серед населення, фахівці продовжують моніторинг сейсмічної ситуації в регіоні. В Україні нечасто фіксуються землетруси, проте фахівці нагадують про важливість готовності до таких явищ, навіть якщо вони не становлять небезпеки.

Раніше повідомлялося, на Закарпатті сталося два землетруси.

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