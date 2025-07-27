На Полтавщині стався землетрус магнітудою 2,9: що кажуть фахівці
У неділю, 27 липня 2025 року, у Полтавській області зафіксували землетрус
Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю, передає RegioNews.
Підземні поштовхи сталися о 10:47 за київським часом у районі населеного пункту Старі Санжари, Полтавського району.
Сила землетрусу становила 2,9 бала за шкалою Ріхтера. Епіцентр розташовувався на глибині 7,1 кілометра, з координатами 49,44 пн. широти та 34,41 сх. довготи. Згідно з класифікацією, подібні коливання земної кори належать до категорії "не відчутних" - тобто більшість людей не помічають поштовхів, і вони не несуть загрози.
Попри те, що землетрус не спричинив руйнувань або паніки серед населення, фахівці продовжують моніторинг сейсмічної ситуації в регіоні. В Україні нечасто фіксуються землетруси, проте фахівці нагадують про важливість готовності до таких явищ, навіть якщо вони не становлять небезпеки.
Раніше повідомлялося, на Закарпатті сталося два землетруси.