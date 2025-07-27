Фото: Головне управління ДСНС України у Чернівецькій області

За інформацією очевидців, чоловік пішов купатись і зник з поля зору

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Чернівецькій області, передає RegioNews.

26 липня до служби порятунку надійшло повідомлення про зникнення чоловіка поблизу озера у Горішньошерівецькій територіальній громаді Чернівецького району.

Рятувальники під час пошуків зниклого чоловіка

На пошуки зниклого відразу виїхали рятувальники у складі шести осіб, які мали в своєму розпорядженні одну одиницю техніки та плавзасіб. Завдяки оперативній роботі та координації сил тіло чоловіка вдалося знайти на глибині близько трьох метрів і підняти на поверхню, проте він був уже без ознак життя.

Вилучення тіла з водойми

Наразі тіло передано на судово-медичну експертизу для з'ясування точної причини смерті. Обставини трагедії ще встановлюються.

Раніше повідомлялося, купався з друзями в озері та зник: на Львівщині загинув 13-річний юнак.