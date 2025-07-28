На Буковине полицейская столкнулась с ограждением: одна погибшая, трое раненых

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Сегодня, 28 июля, в Новоселице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием находившейся вне службы работницы полиции. По предварительным данным, 34-летняя женщина-водитель автомобиля Volkswagen Tiguan столкнулась с ограждением

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В результате аварии 35-летняя пассажирка погибла на месте происшествия, ее тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Водительница и еще одна 34-летняя пассажирка получили травмы и госпитализированы. Еще одна 32-летняя пассажирка прошла медицинский осмотр, но госпитализация ей не понадобилась.

Начато досудебное расследование обстоятельств смертельного ДТП.

Начальник полиции Буковины пообещал обеспечить всестороннее и беспристрастное расследование.

Напомним, 22 июля в ДТП в Донецкой области погиб командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Лють" Максим Казбан. У него остались жена и двое детей.