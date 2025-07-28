На трасі Одеса–Рені перекинулася вантажівка: ускладнено рух
Зранку 28 липня на 61-му кілометрі автодороги М-15 Одеса–Рені внаслідок ДТП перекинулася вантажівка Volvo. За попередніми даними, водій не впорався з керуванням
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
На щастя, внаслідок аварії ніхто не постраждав.
Рух транспорту на ділянці здійснюється лише однією смугою. На місці працює патрульна поліція, яка регулює проїзд.
Поліція закликає водіїв бути обережними, дотримуватись ПДР і за можливості обирати альтернативний маршрут.
Нагадаємо, на Закарпатті в ДТП загинув 17-річний мотоцикліст, ще один у лікарні.
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