У Чернівцях у річці Прут потонули хлопець та жінка

фото: ДСНС України у Чернівецькій області

Одразу два трагічні випадки сталися на водоймах Буковини у неділю, 6 липня

Про це повідомив пресцентр ДСНС України у Чернівецькій області, передає RegioNews.

Так, у річці Прут у Чернівцях містяни виявили тіло жінки віком 50-60 років.

Друга трагедія також трапилася на річці Прут. Ввечері двоє хлопців відпочивали на водоймі. Один з них зайшов у воду та зник. Товариш не зміг йому допомогти. Згодом рятувальники підняли на берег тіло юнака 2002 року народження. Після огляду медики констатували його смерть.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагічних подій.

Нагадаємо, раніше на водоймах Рівненщини потонули двоє людей.