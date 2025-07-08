В Черновцах в реке Прут утонули парень и женщина

фото: ГСЧС Украины в Черновицкой области

Сразу два трагических случая произошли на водоемах Буковины в воскресенье, 6 июля

Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС Украины в Черновицкой области, передает RegioNews.

Так, в реке Прут в Черновцах горожане обнаружили тело женщины 50-60 лет.

Вторая трагедия также случилась на реке Прут. Вечером двое парней отдыхали на водоеме. Один из них вошел в воду и пропал. Товарищ не смог ему помочь. Спасатели подняли на берег тело юноши 2002 года рождения. После осмотра медики констатировали его смерть.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагических событий.

Напомним, ранее на водоемах Ровенщины утонули два человека.