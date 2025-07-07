У річці на Запоріжжі втопився чоловік

фото: ДСНС України у Запорізькій області

Чергова трагічна подія на водоймі трапилася 5 липня в Запорізькому районі. Потопельником виявився місцевий рибалка

Про це повідомив пресцентр ДСНС України у Запорізькій області, передає RegioNews.

Чоловік потонув на річці Вільнянка. Його тіло виявили на відстані близько 20 метрів від берега. Водолази дістали 63-річного потопельника з води. Тіло передали працівникам поліції.

"В ході попереднього розслідування з’ясувалося, що напередодні трагедії чоловік пішов на риболовлю та не повернувся", — йдеться в повідомленні.

Наразі компетентні органи встановлюють усі обставини трагедії.