У річці на Запоріжжі втопився чоловік
Чергова трагічна подія на водоймі трапилася 5 липня в Запорізькому районі. Потопельником виявився місцевий рибалка
Про це повідомив пресцентр ДСНС України у Запорізькій області, передає RegioNews.
Чоловік потонув на річці Вільнянка. Його тіло виявили на відстані близько 20 метрів від берега. Водолази дістали 63-річного потопельника з води. Тіло передали працівникам поліції.
"В ході попереднього розслідування з’ясувалося, що напередодні трагедії чоловік пішов на риболовлю та не повернувся", — йдеться в повідомленні.
Наразі компетентні органи встановлюють усі обставини трагедії.
Нагадаємо, 5 липня на пляжі в Дніпрі потонув 54-річний чоловік.
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