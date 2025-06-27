Пошел купаться и пропал: на Буковине утонул подросток

фото: ГСЧС Украины в Черновицкой области

Трагедия на воде произошла в среду, 25 июня, в Черновицком районе. Тело утопленника обнаружили спасатели

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Черновицкой области.

Очевидцы заметили, что 17-летний подросток пошел купаться на пруд и исчез из виду. Спасатели оперативно отыскать тело в воде и приподнять на поверхность из глубины близко. К сожалению, медики констатировали смерть подростка.

"Тело передали работникам полиции для выяснения причин смерти", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 июня в городе Дергачи Харьковского района во время купания в реке Лопань утонула 11-летняя девочка.