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27 июня 2025, 05:05

Пошел купаться и пропал: на Буковине утонул подросток

27 июня 2025, 05:05
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фото: ГСЧС Украины в Черновицкой области
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Трагедия на воде произошла в среду, 25 июня, в Черновицком районе. Тело утопленника обнаружили спасатели

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Черновицкой области.

Очевидцы заметили, что 17-летний подросток пошел купаться на пруд и исчез из виду. Спасатели оперативно отыскать тело в воде и приподнять на поверхность из глубины близко. К сожалению, медики констатировали смерть подростка.

"Тело передали работникам полиции для выяснения причин смерти", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 июня в городе Дергачи Харьковского района во время купания в реке Лопань утонула 11-летняя девочка.

Также накануне в Житомирской области во время купания в пруду утонул 16-летний подросток.

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