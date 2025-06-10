На Буковині затримали двох чоловіків, які за 2000 доларів намагались підкупити прикордонника
У Чернівецькій області за спроби підкупу прикордонників затримали двох чоловіків
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Офіцери відділу внутрішньої та власної безпеки по Чернівецькому прикордонному загону здобули інформацію про намір двох чоловіків незаконно потрапити до Румунії в обхід пунктів пропуску. Для реалізації цього наміру чоловіки звернулися до прикордонника та запропонували йому по 2 тисячі доларів США за допомогу в незаконному перетинанні кордону.
Двоє чоловіків були затримані в прикордонні - під час передачі інспектору прикордонної служби грошових коштів.
Тепер затриманим загрожує ув’язнення.
Нагадаємо, на Буковині прикордонники затримали двох чоловіків, які намагались втекти до Румунії.
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