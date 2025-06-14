На Буковині прикордонники виявили у мікроавтобусі безпілотники на понад 4 млн грн

фото: ДПСУ

На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили безпілотники на понад 4 мільйони гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Ввечері 13 червня у пункті пропуску "Дяківці" прикордонники Чернівецького загону припинили спробу незаконного переміщення через державний кордон безпілотних авіаційних комплексів та комплектуючих до них.

Під час огляду багажного відділення мікроавтобуса марки Мерседес було виявлено 9 безпілотників та численні комплектуючі до них, розфасовані у коробки в розібраному вигляді. Вантаж не був задекларований у встановленому порядку.

"За попередньою оцінкою, вартість вилучених дронів та комплектуючих становить понад 4 мільйони гривень. Представниками митниці складено відповідний протокол", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Буковині прикордонники виявили у іноземця підроблені документи.