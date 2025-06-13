На Буковині прикордонники виявили у іноземця підроблені документи

фото: ДПСУ

У пункті пропуску «Мамалига» прикордонники викрили спробу перетину державного кордону з використанням фальшивого документа

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Зазначається, що пункту пропуску на виїзд з України до Республіки Молдова прибув 57-річний громадянин Сирійської Арабської Республіки. Під час перевірки паспортних документів іноземець повідомив про втрату особистих документів та надав для ідентифікації свідоцтво на повернення, видане дипломатичною установою своєї країни.

Під час перевірки прикордонники встановили, що пред’явлений документ має ознаки підробки.

Правопорушника передали співробітникам поліції.

Нагадаємо, у Чернівецькій області затримали двох чоловіків, які за 2000 доларів намагались підкупити прикордонника.