На Буковині затримали двох чоловіків із Дніпропетровщини, які намагались втекти з України

фото: ДПСУ

У Чернівецькій області затримали двох чоловіків із Дніпропетровщини, які намагались втекти з України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

На гірській ділянці українсько-румунського кордону прикордонники спільно із військовослужбовцями Національної гвардії затримали двох громадян України, які намагалися незаконно перетнути державний рубіж.

Чоловіки віком 23 та 24 роки, жителі Дніпропетровської області, прямували важкопрохідною гірською місцевістю, намагаючись уникнути зустрічі з прикордонниками.

Прикордонникам довелося здійснити кілька попереджувальних пострілів, оскільки порушники під час затримання намагались втекти.

Нагадаємо, на Буковині затримали двох чоловіків, які за 2000 доларів намагались підкупити прикордонника.