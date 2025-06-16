На Буковине задержаны двое мужчин из Днепропетровщины, которые пытались скрыться из Украины
В Черновицкой области задержаны двое мужчин из Днепропетровщины, которые пытались скрыться из Украины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.
На горном участке украинско-румынской границы пограничники совместно с военнослужащими Национальной гвардии задержали двух граждан Украины, пытавшихся незаконно пересечь государственный рубеж.
Мужчины в возрасте 23 и 24 лет, жители Днепропетровской области, направлялись по труднопроходимой горной местности, пытаясь избежать встречи с пограничниками.
Пограничникам пришлось произвести несколько предупредительных выстрелов, поскольку нарушители во время задержания пытались скрыться.
Напомним, на Буковине задержаны двое мужчин, которые за 2000 долларов пытались подкупить пограничника.