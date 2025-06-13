Прикордонники показали, як нищать російські гармати та РЛС
На одному з напрямків фронту бійці бригади "Форпост" завдали нищівних ударів по замаскованих позиціях російських окупантів
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Зазначається, що FPV-дрони влучили точно в цілі.
"Знищено артилерійську гармату та радіолокаційну станцію, які ворог намагався приховати серед "зеленки". Замаскування не врятувало — кілька влучних підльотів — і техніка ворога перетворена на брухт", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Краматорському напрямку воїни прикордонної бригади "Помста" знищили російські "Гради" та пункт управління БпЛА.
На Донеччині бійці "Помсти" знищили російські "Гради" та пункт управління БпЛАВсі новини »
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