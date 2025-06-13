Прикордонники показали, як нищать російські гармати та РЛС

фото: ДПСУ

На одному з напрямків фронту бійці бригади "Форпост" завдали нищівних ударів по замаскованих позиціях російських окупантів

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що FPV-дрони влучили точно в цілі.

"Знищено артилерійську гармату та радіолокаційну станцію, які ворог намагався приховати серед "зеленки". Замаскування не врятувало — кілька влучних підльотів — і техніка ворога перетворена на брухт", — йдеться у повідомленні.