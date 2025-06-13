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13 червня 2025, 04:35

Прикордонники показали, як нищать російські гармати та РЛС

13 червня 2025, 04:35
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фото: ДПСУ
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На одному з напрямків фронту бійці бригади "Форпост" завдали нищівних ударів по замаскованих позиціях російських окупантів

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що FPV-дрони влучили точно в цілі.

"Знищено артилерійську гармату та радіолокаційну станцію, які ворог намагався приховати серед "зеленки". Замаскування не врятувало — кілька влучних підльотів — і техніка ворога перетворена на брухт", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Краматорському напрямку воїни прикордонної бригади "Помста" знищили російські "Гради" та пункт управління БпЛА.

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