ДТП на Буковині: авто перекинулось на дах, двоє пасажирів у лікарні
На Вижниччині поліцейські розслідують обставини аварії, в якій травмувалося двоє буковинців
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що аварія трапилася 13 травня у селі Чортория Вижницького району
За попередніми даними поліції, 32-річний житель села Карапчів, керуючи автомобілем "Mercedes-Benz E270", не впорався з керуванням і виїхав за межі проїжджої частини, внаслідок чого авто перекинулося.
У результаті ДТП травмувалися двоє пасажирів — чоловіки віком 32 та 34 роки. Їх госпіталізували до лікарні з тілесними ушкодженнями.
Поліція з'ясовує всі обставини аварії.
Нагадаємо на Рівненщині нетвереза водійка перекинулась на авто і злетіла в озеро.
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