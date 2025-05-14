ДТП на Буковині: авто перекинулось на дах, двоє пасажирів у лікарні

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На Вижниччині поліцейські розслідують обставини аварії, в якій травмувалося двоє буковинців

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія трапилася 13 травня у селі Чортория Вижницького району

За попередніми даними поліції, 32-річний житель села Карапчів, керуючи автомобілем "Mercedes-Benz E270", не впорався з керуванням і виїхав за межі проїжджої частини, внаслідок чого авто перекинулося.

У результаті ДТП травмувалися двоє пасажирів — чоловіки віком 32 та 34 роки. Їх госпіталізували до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Поліція з'ясовує всі обставини аварії.

Нагадаємо на Рівненщині нетвереза водійка перекинулась на авто і злетіла в озеро.