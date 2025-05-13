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На Київщині сталась смертельна аварія. Водій збив пішохода на автодорозі

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 12 травня о 23:20 поблизу села Віта Поштова. 34-річний водій Skoda Oktavia їхав по автодорозі Київ-Одеса. Він скоїв наїзд на пішохода, який перебігав дорогу у невстановленому місці. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці.

"Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом ДТП, що спричинила смертельні наслідки (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині затримали водія, який під час перевірки документів навмисно наїхав на правоохоронця. Внаслідок інциденту 29-річний старший лейтенант поліції отримав травми.