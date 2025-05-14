ДТП на Буковине: авто перевернулось на крышу, двое пассажиров в больнице

фото: Национальная полиция

На Вижниччине полицейские расследуют обстоятельства аварии, в которой травмировались двое буковинцев

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 13 мая в селе Чорторыя Вижницкого района.

По предварительным данным полиции, 32-летний житель села Карапчев, управляя автомобилем "Mercedes-Benz E270", не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, в результате чего автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП травмировались двое пассажиров — мужчины в возрасте 32 и 34 года. Их госпитализировали в больницу с телесными повреждениями.

Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

Напомним, на Ровенщине нетрезвая водитель перевернулась на авто и злетела в озеро.