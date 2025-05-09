На Рівненщині нетвереза водійка перекинулась на авто і злетіла в озеро

фото: Патрульна поліція Рівненської області

У четвер, 8 травня, на Дубенщині Рівненської області сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль злетів у озеро

Про це повідомила Патрульна поліція Рівненської області, передає RegioNews.

33-річна водійка Hyundai Santa Fe не впоралася з керуванням на повороті, збила дорожній знак, після чого авто перекинулося й опинилося в озері.

На місце аварії прибули медики — водійка та пасажирка від госпіталізації відмовились.

Патрульні виявили у жінки ознаки алкогольного сп'яніння. Алкотестер показав 1,06 проміле. Водійка зізналася, що не пам'ятає, як вибралася з авто.

Правоохоронці склали протоколи за керування у нетверезому стані та вчинення ДТП.

Нагадаємо, напеедодні в Києві на бульварі Тараса Шевченка сталася дорожньо-транспортна пригода: авто перекинулося на дах.