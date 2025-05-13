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13 травня 2025, 15:10

Жахлива автотроща на Київщині: внаслідок зіткнення Mercedes і Hyundai загинули 2 людини

13 травня 2025, 15:10
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фото: Нацполіція
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Смертельна ДТП трапилася ввечері 10 травня по вулиці Чумацький Шлях в місті Обухів. На місці аварії загинули пасажири однієї з іномарок

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Київській області, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, о 22:40 автомобіль Mercedes не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з легковиком Hyundai.

"Від отриманих травм, 20 та 26-річний пасажири автомобіля Mercedes загинули на місці події, а обох водіїв госпіталізували до медичного закладу", — йдеться в повідомленні.

За кермом "німця" перебував 25-річний водій, а "корейця" — 44-річний чоловік. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, 12 травня в Тернопільській області вантажівка на смерть переїхала жінку. Смертельна аварія сталась у місті Збараж.

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