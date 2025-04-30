На Буковині неповнолітня організувала фейковий онлайн-магазин

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17-річну мешканку Чернівецького району підозрюють у шахрайстві, пов'язаному з онлайн-торгівлею

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що наприкінці січня до поліції звернулася 43-річна жінка, яка повідомила, що її ошукав недобросовісний продавець. Заявниця хотіла придбати сумочку, оголошення про продаж якої побачила в соцмережі, однак після перерахування передоплати, бажаний товар так і не отримала.

Правоохоронці встановили особу зловмисниці. Нею виявилася 17-річна жителька Чернівецького району.

Фігурантка публікувала фото неіснуючого товару, спілкувалася з потенційними покупцями, входила в довіру і переконувала у необхідності передоплати. Проте після надходження коштів — зникала без пояснень.

Дівчині повідомили про підозру. Згідно з чинним законодавством, їй загрожує до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, харківські правоохоронці викрили чоловіка, який продавав неіснуючий товар в інтернеті. Він ошукав людей на 1,2 млн грн.

Раніше повідлмлялося, що на Сумщині поліція розшукує зловмисників, які займалися продажем неіснуючих автомобілів. Внаслідок шахрайської схеми постраждали четверо чоловіків.