14:35  31 березня
У Львові судитимуть чоловіка, який до смерті побив поліцейського
14:05  31 березня
На Сумщині активізувалися російські диверсанти, – ДПСУ
10:48  31 березня
Підвищення пенсії: хто отримає більше грошей з 1 квітня
UA | RU
UA | RU
31 березня 2025, 14:48

На Сумщині чоловіки переказали шахраям понад 400 тис. грн за неіснуючі авто

31 березня 2025, 14:48
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Поліція Сумської області розшукує зловмисників, які займалися продажем неіснуючих автомобілів. Внаслідок шахрайської схеми постраждали четверо чоловіків

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Так, жвоє жителів Сумщини стали жертвами шахраїв під час спроби придбати автомобілі. У якості передоплати вони переказали понад 207 тисяч гривень невідомим особам, які видавали себе за продавців. За цими фактами поліція розпочала досудові розслідування.

Окрім того, до Сумського районного управління поліції звернувся громадянин та повідомив, що в соціальній мережі "Тік Ток" побачив оголошення про продаж автомобіля. Після спілкування з "продавцем" чоловік погодився на покупку та переказав на зазначені банківські рахунки 143 660 гривень. Проте обіцяного автомобіля він так і не отримав.

Схожа історія трапилася з мешканцем Лебединщини. На одному із сайтів оголошень він знайшов пропозицію про доставку авто з-за кордону. Скориставшись його довірою, шахраї отримали від чоловіка 64 тисячі гривень, які той перерахував на вказані рахунки. Звісно, що замовленого автомобіля чоловік так і не отримав.

Нагадаємо, у Харкові чоловік продавав неіснуючий товар в інтернеті. Він ошукав людей на 1,2 млн грн.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Сумська область авто шахрайство шахраї гроші поліція
У Львові судитимуть чоловіка, який до смерті побив поліцейського
31 березня 2025, 14:35
На Тернопільщині аферистку видавала себе за юристку та видурила у людей майже 100 тисяч гривень
31 березня 2025, 14:06
"Нагріли" руки на укритті: в Києві судитимуть інженера з технагляду та підрядника
31 березня 2025, 10:59
Всі новини »
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
26 березня 2025
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
В Україні налічується понад три мільйони людей з інвалідністю. У зв'язку з військовими діями ця цифра продовжує зростати. Водночас людина з обмеженими фізичними можливостями має вкрай низьку підтримку...
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
В Україні вже готуються до повоєнних виборів
31 березня 2025, 16:22
Прикордонники показали, як знищують окупантів на Донеччині
31 березня 2025, 16:05
У Міносвіти та МВС розповіли, як розпізнати вербування дитини
31 березня 2025, 15:54
У Вінниці вандали пограбували могилу захисника "Азовсталі"
31 березня 2025, 15:27
Обстріл Донеччини: горіли адмінбудівля, склад та гаражні бокси
31 березня 2025, 15:15
Стало відомо, кого із військовозобов'язаних можуть спрямувати на обладнання фортифікацій
31 березня 2025, 15:09
У Львові судитимуть чоловіка, який до смерті побив поліцейського
31 березня 2025, 14:35
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
31 березня 2025, 14:22
На Тернопільщині аферистку видавала себе за юристку та видурила у людей майже 100 тисяч гривень
31 березня 2025, 14:06
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
Всі публікації »
Валерій Чалий
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »