На Сумщині чоловіки переказали шахраям понад 400 тис. грн за неіснуючі авто

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Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Так, жвоє жителів Сумщини стали жертвами шахраїв під час спроби придбати автомобілі. У якості передоплати вони переказали понад 207 тисяч гривень невідомим особам, які видавали себе за продавців. За цими фактами поліція розпочала досудові розслідування.

Окрім того, до Сумського районного управління поліції звернувся громадянин та повідомив, що в соціальній мережі "Тік Ток" побачив оголошення про продаж автомобіля. Після спілкування з "продавцем" чоловік погодився на покупку та переказав на зазначені банківські рахунки 143 660 гривень. Проте обіцяного автомобіля він так і не отримав.

Схожа історія трапилася з мешканцем Лебединщини. На одному із сайтів оголошень він знайшов пропозицію про доставку авто з-за кордону. Скориставшись його довірою, шахраї отримали від чоловіка 64 тисячі гривень, які той перерахував на вказані рахунки. Звісно, що замовленого автомобіля чоловік так і не отримав.

Нагадаємо, у Харкові чоловік продавав неіснуючий товар в інтернеті. Він ошукав людей на 1,2 млн грн.