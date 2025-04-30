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30 апреля 2025, 14:57

На Буковине несовершеннолетняя организовала фейковый онлайн-магазин

30 апреля 2025, 14:57
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фото: из открытых источников
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17-летнюю жительницу Черновицкого района подозревают в мошенничестве, связанном с онлайн-торговлей

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что в конце января в полицию обратилась 43-летняя женщина, которая сообщила, что ее обманул недобросовестный продавец. Заявительница хотела приобрести сумочку, объявление о продаже которой увидела в соцсети, однако после перечисления предоплаты желаемый товар так и не получила.

Правоохранители установили личность злоумышленницы. Ею оказалась 17-летняя жительница Черновицкого района.

Фигурантка публиковала фото несуществующего товара, общалась с потенциальными покупателями, входила в доверие и убеждала в необходимости предоплаты. Однако после поступления средств — исчезала без объяснений.

Девушке сообщили о подозрении. Согласно действующему законодательству, ей грозит до трех лет ограничение свободы.

Напомним, харьковские правоохранители разоблачили мужчину, продававшего несуществующий товар в интернете. Он обманул людей на 1,2 млн. грн.

Ранее сообщалось, что на Сумщине полиция разыскивает злоумышленников, которые занимались продажей несуществующих автомобилей. В результате мошеннической схемы пострадали четверо мужчин.

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