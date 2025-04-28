Грабіж серед білого дня: у Луцьку затримали злодія з прикрасами

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У Луцьку затримали грабіжника, який викрав ювелірні вироби на 40 тисяч гривень

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Інцидент стався у суботу, 26 квітня.Зловмисник, знайшовши ключ від квартири у під'їзді, проник до помешкання та викрав ювелірні вироби на суму близько 40 тисяч гривень.

Під час крадіжки додому повернулася власниця квартири і застала злочинця на місці. Йому вдалося втекти. Однак за допомогою небайдужих громадян його швидко затримали.

Порушником виявився раніше судимий 36-річний житель Луцького району.

Зловмисника затримали у процесуальному порядку. Йому повідомили про підозру.

За клопотанням слідчого, підозрюваному обератимуть запобіжний захід – тримання під вартою.

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