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28 квітня 2025, 12:59

Грабіж серед білого дня: у Луцьку затримали злодія з прикрасами

28 квітня 2025, 12:59
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фото: з відкритих джерел
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У Луцьку затримали грабіжника, який викрав ювелірні вироби на 40 тисяч гривень

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Інцидент стався у суботу, 26 квітня.Зловмисник, знайшовши ключ від квартири у під'їзді, проник до помешкання та викрав ювелірні вироби на суму близько 40 тисяч гривень.

Під час крадіжки додому повернулася власниця квартири і застала злочинця на місці. Йому вдалося втекти. Однак за допомогою небайдужих громадян його швидко затримали.

Порушником виявився раніше судимий 36-річний житель Луцького району.

Зловмисника затримали у процесуальному порядку. Йому повідомили про підозру.

За клопотанням слідчого, підозрюваному обератимуть запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, в Івано-Франківську серед білого дня велосипедист пограбував жінку.

Раніше повідомлялося, що в Переяславі на Київщині чоловік пограбував 65-річну жінку, погрожуючи їй ножем. Суд ухвалив рішення засудити його до 10 років ув'язнення.

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