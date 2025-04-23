На Прикарпатті мотоцикліст збив 4-річну дитину: поліція проводить розслідування

фото: Національна поліція

22 квітня близько 20:00 у селі Печеніжин Коломийського району сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждав малолітній пішохід

Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Зазначається, 20-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом марки Geon, рухався вулицею Незалежності та здійснив наїзд на 4-річну дитину. Малолітній раптово вибіг на проїзну частину дороги в невстановленому місці.

Дитину з травмами госпіталізували до лікарні.

Водія перевірили на алкоголь. Результат показав, що він був тверезий.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження.

Нагадаємо, на Рівненщині судитимуть водія, який наїхав на коляску з немовлям, дитина загинула.

Раніше повідомлялося, що в Черкасах водій автомобіля ВАЗ наїхав на малолітнього, який переходив дорогу. Внаслідок ДТП 10-річного хлопчика госпіталізували.