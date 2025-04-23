На Київщині Volkswagen зʼїхав у кювет і перекинувся: водій загинув

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Смертельна ДТП сталася 21 квітня в Обухівському районі. Водій іномарки загинув на місці аварії

Про це інформує пресслужба Національної поліції в Київській області, передає RegioNews.

За даними слідства, близько 16:30 на автодорозі "Васильків – Велика Бугаївка" водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням та зʼїхав у кювет.

"На жаль, внаслідок автопригоди кермувальник отримав тілесні ушкодження, від яких помер до приїзду медиків", – йдеться у повідомленні.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Львівщині зіткнулися легковик Kia Sportage та вантажівка MAN. В ДТП загинули три людини.