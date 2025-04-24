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24 апреля 2025, 05:14

Под Черновцами пьяный водитель сбил полицейского: его будут судить

24 апреля 2025, 05:14
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иллюстративное фото: Нацполиция
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Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении 31-летнего мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на работника полиции. Инцидент произошел в конце февраля на трассе возле села Магала Черновицкого района.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черновицкой области, передает RegioNews.

По материалам следствия, водитель автомобиля Volkswagen Golf не учел дорожную ситуацию, не сбавил скорость вблизи стоящего на обочине служебного авто с включенными маячками и наехал на находившегося рядом 29-летнего правоохранителя. В момент ДТП полицейский исполнял служебные обязанности. В результате аварии потерпевший получил серьезные травмы, его госпитализировали в медицинское учреждение.

Виновник ДТП был задержан на месте происшествия, он был пьян. Следователи направили материалы уголовного производства с обвинительным актом в суд.

"В соответствии с санкцией статьи, водителю грозит до восьми лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее на Закарпатье водитель специально сбил сотрудницу полиции. Это случилось, когда его остановили для проверки документов и хотели оштрафовать. Пострадавшую госпитализировали с травмами.

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