На Вінниччині рейсовий автобус врізався в дерево: є жертва та 6 постраждалих

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Смертельна ДТП сталася вчора вдень, 20 квітня, між селами Горай та Привітне Могилів-Подільського району. Внаслідок аварії одна людина загинула та шестеро дістали травми. Водія автобуса затримали

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Вінницькій області, передає RegioNews.

За даними слідства, близько 10:45 на автодорозі сполученням Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський водій рейсового пасажирського автобуса Scania не впорався з керуванням. Транспортний засіб з'їхав у кювет і зіткнувся з деревом.

"Внаслідок автопригоди семеро пасажирів автобуса, серед яких восьмирічна дівчинка, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні. Один із потерпілих — 48-річний громадянин Китаю під час надання медичної допомоги помер у лікарні", — йдеться в повідомленні.

Попередньо, за кермом автобуса перебував 64-річний громадянин Республіки Молдова. Затриманого керманича помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі триває слідство. Правоохоронці встановлюють усі обставини смертельної ДТП.

Нагадаємо, 19 квітня на Вінниччині легковик зіткнувся з маршруткою. У смертельній ДТП троє людей загинули та восьмеро постраждали.