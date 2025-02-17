Фото: МОН

Міністр освіти Оксен Лісовий відреагував на скандал в одній з київських шкіл. За його словами, він особисто подзвонив директорці закладу

Про це написав міністр освіти Оксен Лісовий, передає RegioNews.

За словами очільника МОН, відео, на якому учні київської школи розігрують сценку зі зневагою до "військового", є ганебним. На думку Лісового, це є неприпустимим на третьому році повномасштабного вторгнення і 11-му році війни.

Міністр освіти зазначив, що він подзвонив директорці школи з вимогою провести внутрішнє розслідування і зібрати пояснення від усіх, хто брав участь у цьому вчинку.

"Мені особисто дико, що жоден із тих, хто брав участь у підготовці та безпосередній участі в цій сцені, не відчув спротиву. Має бути проведено ретельне службове розслідування, а щодо всіх причетних — ухвалені відповідні рішення", - заявив міністр.

Відео, де учні київської школи під час вистави нібито "б'ють військового ТЦК" опублікував начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев. Згодом у поліції повідомили про перевірку. Правоохоронці заявили, що спілкуються із адміністрацією навчального закладу, а також неповнолітніми "акторами".