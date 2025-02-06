Фото: СБУ

Двоє братів та їхній товариш працювали на окупантів. "Роботу" вони знайшли в соцмережах. Росіяни дали їм завдання - зробити підпал на залізниці

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Агентів ворога затримали "на гарячому", коли вони підпалили релейну шафу на лінії залізничного сполучення західного регіону. Виявилося, що двоє братів та їхній знайомий знайшли швидкий заробіток у Telegram. Їх завербували російські спецслужби.

Росіяни дали "тестове завдання" - наносити провокативні графіті на стінах міських будівель. Після виконання - агенти отримали інструкції щодо підпалу енергооб’єктів, які забезпечують безперебійний рух потягів, зокрема військових ешелонів Сил оборони.

Тепер всім трьом зрадникам призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше в Харкові затримали чоловіка, який робив підпали на залізниці. За даними правоохоронців, він отримував ці завдання від російських кураторів. Чоловік ломом зламував металеві двері релейних шаф, обливав електротехнічне обладнання залізниці вказаною рідиною і підпалював. Після цього він робив фото і відео наслідків, і відправляв звіт росіянам.

Також повідомлялося, що в Запоріжжі затримали трьох жителів, яких завербували російські спецслужби. Зловмисники підпалили три автомобілі українських захисників.