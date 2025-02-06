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06 февраля 2025, 20:12

На Буковине задержали поджигателей, которых завербовали россияне

06 февраля 2025, 20:12
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Фото: СБУ
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Два брата и их товарищ работали на окупантов. "Работу" они обнаружили в соцсетях. Россияне дали им задачу – совершить поджог на железной дороге

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Агентов врага задержали "на горячем", когда они подожгли релейный шкаф на линии железнодорожного сообщения западного региона. Оказалось, что два брата и их знакомый нашли быстрый заработок в Telegram. Их завербовали российские спецслужбы.

Россияне дали "тестовое задание" – наносить провокативные граффити на стенах городских зданий. После выполнения - агенты получили инструкции по поджогу энергообъектов, обеспечивающих бесперебойное движение поездов, в том числе военных эшелонов Сил обороны.

Теперь всем троим предателям назначен наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Харькове задержали мужчину, который делал поджоги на железной дороге. По данным правоохранителей, он получал эти задания от российских кураторов. Мужчина ломом взламывал металлическую дверь релейных шкафов, обливал электротехническое оборудование железной дороги указанной жидкостью и поджигал. После этого он делал фото и видео последствий и отправлял отчет россиянам.

Также сообщалось, что в Запорожье задержали троих жителей, которых завербовали российские спецслужбы. Злоумышленники подожгли три автомобиля украинских защитников.

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