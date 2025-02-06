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Нацгвардійця завербували росіяни через соцмережі. За грошову винагороду він підпалював машини українських військових

Про це повідомляється в Єдиному реєстрі судових рішень, передає RegioNews.

Суд виніс вирок військовому Національної гвардії. Виявилося, що він на замовлення російських агентів підпалив три автомобілі військових ЗСУ. Тепер нацгвардієць відправиться у в'язницю на 6,5 років.

Відомо, що його завербували влітку 2024 року. Тоді через Telegram йому запропонували отримувати по 1000 доларів за підпали машин українських військових. Для того щоб лишатися непомітним, він він орендував квартиру у Салтівському районі, а також придбав 5 літрів бензину.

Обвинувачуваний підпалив три авто - eep Grand Cherokee, Volkswagen Transporter Т4 та Nissan Patrol, які належали військовим. Відео-звіти він надсилав російським замовникам.

Під час засідання чоловік визнав свою провину та розкаявся.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині затримали жінку, яка здійснювала підпали авто та залізниць на замовлення окупантів. До цієї "роботи" вона долучила свого неповнолітнього сина та його однокласника.