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02 лютого 2025, 11:02

В Одесі затримали агента РФ, який шпигував за кораблями ЗСУ

02 лютого 2025, 11:02
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фото: СБУ
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Служба безпеки України затримала в Одесі чоловіка, який шпигував за кораблями Збройних сил України

Про це СБУ повідомила у Фейсбуці, передає RegioNews.

"Військова контррозвідка Служби безпеки зірвала ще одну спробу РФ отримати актуальні дані про Сили оборони України в акваторії Чорного моря. За результатами комплексних заходів затримано агента ФСБ, який розвідував пункти базування та маршрути руху кораблів ЗСУ поблизу Одеського морпорту", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що 37-річний безробітний одесит розвідував пункти базування та маршрути руху кораблів ЗСУ поблизу міста. Ці дані мали допомогти РФ готувати бойові операції.

Зібрані відомості агент месенджером передавав своєму російському куратору.

Зловмиснику повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ викрила російських агентів, які хотіли створити в Україні "повстанський рух".

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