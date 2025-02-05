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Під час вибуху в будівлі ТЦК та СП у Рівному 1 лютого загинув ворожий агент, який закладав вибухівку. Його "прибрали" російські спецслужби

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Росіяни використали "втемну" завербованого агента. Молодика навмисно підірвали разом із вибухівкою, з якою він зайшов всередину будівлі.

Внаслідок вибуху терорист загинув на місці, а 8 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Встановлено, що росіяни завчасно підготували ліквідацію свого агента як "зайвого" свідка теракту проти Сил оборони.

Терористом виявився 21-річний безробітний із Житомирщини, який шукав швидкі заробітки на телеграм-каналах. Там його завербував представник російських спецслужб, який запропонував молодику гроші за виконане завдання.

Агент прибув до Рівного із саморобною вибухівкою, що була замаскована у туристичному рюкзаку. Вибухівка була споряджена мобільним телефоном, до якого мали віддалений доступ спецслужби рф.

Ще один гаджет із "дистанційним управлінням" фігурант тримав у своїх руках, коли заходив до будівлі ТЦК. За допомогою камери телефону російські спецслужбісти зафіксували момент, коли агент зайшов з вибухівкою до приміщення і одразу активували вибухівку через виклик.

Наразі триває розслідування. Правоохоронці встановлюють всі обставини злочину та винних осіб.

Нагадаємо, що вибух пролунав у ТЦК та СП у Рівному 1 лютого о 16:15.

Також днями СБУ запобігла теракту поблизу районного управління поліції у Рівному. Затримані двоє російських агентів.