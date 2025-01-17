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17 січня 2025, 23:30

На Буковині судитимуть правоохоронця, який на човнах переправляв ухилянтів через Прут

17 січня 2025, 23:30
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ілюстративне фото: ДПСУ
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Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування щодо правоохоронця, який допомагав чоловікам нелегально залишити Україну на надувних човнах через річку Прут. Фігуранту загрожує до дев'яти років тюрми

Про це повідомляє пресцентр ДБР, інформує RegioNews.

Обвинувальний акт вже направили до суду.

До свого "бізнесу" правоохоронець залучав місцевих жителів, які добре знали місцевість і не викликали підозр. Обвинувачений підвозив військовозобов’язаних до місця незаконного переправлення біля річки, де їх зустрічали інші співучасники злочину та переправляли на човнах на протилежний берег.

Вартість перетину кордону становила 4,6 тисяч доларів США з однієї особи. Під час одного з переправлень, групу виявили та затримали прикордонники.

Організатора схеми звільнили зі служби. Йому повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від до 9 років", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Буковині біля кордону з Молдовою перекинувся у кювет автомобіль із втікачами.

ДБР розслідування Буковина річка Чернівецька область ухилянти човен
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