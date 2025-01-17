На Буковине будут судить правоохранителя, который на лодках переправлял уклонистов через Прут

иллюстративное фото: ГПСУ

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) завершили досудебное расследование в отношении правоохранителя, который помогал мужчинам нелегально покинуть Украину на надувных лодках через реку Прут. Фигуранту грозит до девяти лет тюрьмы

Об этом сообщает пресс-центр ГБР, информирует RegioNews.

Обвинительный акт уже направили в суд.

К своему "бизнесу" правоохранитель привлекал местных жителей, хорошо знавших местность и не вызывавших подозрений. Обвиняемый подвозил военнообязанных к месту незаконной переправки у реки, где их встречали другие соучастники преступления и переправляли на лодках на противоположный берег.

Стоимость пересечения границы составила 4,6 тыс. долларов США с одного человека. Во время одной из переправок группу обнаружили и задержали пограничники.

Организатора схемы уволили со службы. Ему сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу, по предварительному сговору группой лиц, по корыстным мотивам.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет", – говорится в сообщении.

Напомним, на Буковине у границы с Молдовой опрокинулся в кювет автомобиль с беглецами.