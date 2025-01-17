На кордоні зі Словаччиною зупинили 5 заробітчан-ухилянтів

фото: ДПСУ

Військовослужбовці Чопського загону виявили п’ятьох чоловіків призовного віку з Дніпропетровської області, які намагалися незаконно перетнути кордон зі Словаччиною

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

З’ясувалося, що всі затримані знайомі з дитинства та разом спланували спробу втечі. Чоловіки прибули на Закарпаття рейсовим транспортом і мали намір продовжити свій шлях пішки.

Вони обрали маршрут через околиці Ужгорода, спираючись на поради із соцмереж, адже ця ділянка вимагала найменше зусиль для перетину.

Під час перевірки документів затримані спробували обдурити прикордонників, стверджуючи, що приїхали на Закарпаття для пошуку роботи. Однак вони не змогли вказати місце працевлаштування і плуталися у відповідях. У результаті правоохоронці встановили, що їхньою справжньою метою була нелегальна робота в Словаччині.

Затриманих доставили до підрозділу для оформлення адміністративних матеріалів. Порушників судитимуть.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники затримали на річковій ділянці трьох чоловіків, які збирались потрапити за кордон через Тису.