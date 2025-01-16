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16 січня 2025, 06:45

На Буковині двоє школярів допомагали ухилянтам перетнути кордон

16 січня 2025, 06:45
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фото: ДПСУ
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У Чернівецькій області викрили схему нелегального перетину державного кордону, до якої залучили неповнолітніх. Інцидент стався на ділянці відділу "Красноїльськ", де правоохоронці зафіксували рух двох осіб у напрямку держкордону

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Черговий наряд затримав порушників за кілька сотень метрів від рубежу. Як з’ясувалося, мешканці Тернопільщини намагалися нелегально потрапити за кордон за допомогою місцевих жителів. За таку "послугу" вони заплатили організаторам 9000 доларів США.

Згодом затримали й двох підлітків, віком 15 і 16 років, які супроводжували чоловіків до кордону. Після виконання завдання вони мали повідомити головного організатора про успіх, який координував їхні дії дистанційно.

На "мандрівників" склали адміністративні протоколи. Наразі правоохоронці встановлюють місце перебування організатора протиправної схеми

Нагадаємо, раніше на кордоні з Молдовою з пострілами затримали трьох чоловіків.

Буковина прикордонники кордон затримання Чернівецька область ухилянти школярі
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