фото: ДПСУ

На Закарпатті прикордонники затримали на річковій ділянці трьох чоловіків, які збирались потрапити за кордон через Тису

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

У сутінках чоловіки пробиралися до кордону з Румунією. Прикордонники зупинили двох з них – жителів Полтавської та Чернігівської областей – перед інженерними загородженнями. Третій же загородження подолав і побіг у воду. Здолавши кілька метрів він розвернувся до берега. Потім знову зайшов у воду і знову повернувся.

Прикордонники спершу допомогли чоловіку зігрітися. Він пояснив, що течія була дуже сильна, а вода крижана, тому він повернувся назад.

"Тіло стискається, легені звужуються, нічим дихати, так як судоми беруть", – розповів чоловік та додав, що "краще здатися, ніж перепливати і втопитися".

На всіх трьох затриманих склали адмінпротоколи.

Чоловіки зізналися, що заплатили організатору незаконного трансферу по 8000 доларів кожен. Пошук організаторів, які направляють людей в холодну Тису, триває.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті прикордонники спільно з рятувальниками відшукали трьох "туристів", які втратили орієнтування та просили про допомогу. Чоловіки 7 днів блукали засніженим високогірʼям у пошуках кордону.