Під Чернівцями 4 людини отруїлися чадним газом

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Інцидент стався сьогодні, 13 січня, у селі Чагор Чернівецького району. Потерпілі перебувають у лікарнях

Про це інформує пресслужба ДСНС України у Чернівецькій області, передає RegioNews.

За наявними даними, сьогодні до медичних закладів з попереднім діагнозом "отруєння чадним газом" ушпиталили чотирьох місцевих жителів.

"За попередніми висновками, подія сталася внаслідок експлуатації опалювальної печі на дровах", – йдеться в повідомленні.

Як відомо, Чадний газ — це одна з найпоширеніших причин нещасних випадків в оселях, де є печі, каміни або газові колонки. Рятувальники попереджують, що чадний газ непомітний для зору і невідчутний на запах, проте здатний призвести до трагічних наслідків.

Нагадаємо, в ніч проти 10 січня дев'ятеро людей отруїлися чадним газом у Львові. З них п'ятеро — діти.