На Чернігівщині від отруєння чадним газом загинули дві людини
Трагічна подія сталася 8 січня у місті Ніжин Чернігівської області
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Від отруєння чадним газом загинули дві людини: 32-річний чоловік та 27-річна жінка.
Попередньо, отруєння чадним газом сталося через несправність газового котла.
Обставини трагедії наразі розслідують правоохоронці.
Нагадаємо, 5 січня у Києві в багатоповерхівці зайнялася квартира. Внаслідок пожежі загинули двоє людей.
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